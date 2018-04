Trailer con i riconoscimenti della stampa per God of War: nessun voto, solo citazioni

God of War è disponibile a partire da oggi in tutti i negozi e nel PlayStation Store: parliamo di una delle esclusive più attese su PS4. Il nuovo capitolo della storica saga di Kratos ha saputo infatti raccogliere molti consensi, di cui Sony è evidentemente orgogliosa, tanto da elencarli in un unico trailer dedicato ai riconoscimenti della stampa: questa volta, però, senza voti numerici.

Si potrebbe addirittura pensare che il gioco abbia ricevuto così tante valutazioni positive da non rendere nemmeno necessario il loro inserimento nel video, che riporta solo brevi citazioni tratte dalle varie recensioni.

Al di là di queste considerazioni, il lancio di God of War è stato un successo strepitoso per Sony Santa Monica e per tutta la compagnia: il titolo potrebbe addirittura diventare l'esclusiva con il miglior debutto di sempre su PS4, andando presto a scavalcare giganti come Uncharted 4: Fine di un Ladro e The Last of Us: Remastered.

Un gioco che la divisione britannica di PlayStation ha deciso di festeggiare in modo insolito su Twitter, con il breve ed ironico corto Dog of War, il cui umorismo fa da contraltare a tutta la magnificenza e la serietà con cui è stato confezionato quest'ultimo trailer dedicato alla stampa.