Trailer e data d'uscita per Trailblazers, il racing game che unisce Splatoon ed F-Zero

Il nuovo fresco e colorato racing game Trailblazers, sviluppato da Supergonk e pubblicato da Rising Star Games, si mostra grazie ad un nuovo video gameplay, assieme al quale viene condivisa anche la data d'uscita: sarà disponibile a partire dall'8 maggio su PS4 e PC, mentre su Xbox One arriverà solamente il giorno dopo.

Discorso diverso invece per gli utenti di Nintendo Switch, che dovranno aspettare fino a giugno per poter mettere le proprie mani sul titolo.

Trailblazers è un frenetico racing game che sembra voler unire due titoli appartenenti a generi completamente differenti, ovvero F-Zero e Splatoon; a legarli ci pensa una meccanica molto divertente, ovvero la possibilità di creare i propri boost per la velocità colorando il tracciato di un determinato colore. Passando sopra ad una scia di vernice del nostro stesso colore, la vettura acquisterà velocità: starà quindi a noi ed alla nostra squadra saper colorare in modo adeguato il tracciato.

Un concept di gioco da sfruttare soprattutto in cooperativa multiplayer, grazie anche al fatto che il titolo offre un'ampia gamma di modalità: dalla 3-on-3 alla corsa in singolo, oltre al classico single player. Sarà inoltre disponibile il cross play ma solamente tra la versione PC e console: nessuna possibilità di giocare assieme per gli utenti PS4, Xbox One e Nintendo Switch.