Il trailer di debutto di Elden Ring con nuove sequenze, antipasto del Taipei Game Show?

Lo studio ungherese Digic Pictures ha pubblicato su YouTube una versione alternativa del trailer di debutto di Elden Ring, mostrato per la prima volta allo scorso E3 di Los Angeles.

Questo nuovo video presenta alcune scene inedite o viste di sfuggita nel trailer ufficiale ed altre rimontate in maniera diversa, classificandosi di fatto come un vero e proprio secondo montaggio della clip già nota. Non è chiaro come mai questo filmato non sia mai stato pubblicato prima, non è escluso di che possa trattarsi di una clip realizzata in occasione del Taipei Game Show di febbraio.

Il gioco di FromSoftware figura nella lineup PlayStation del Taipei Game Show, tuttavia è già stato confermato che il titolo sarà presente solamente con un video e non in formato giocabile. Molti hanno ipotizzato la pubblicazione di una versione localizzata in cinese del trailer di debutto ma a questo punto non possiamo scartare l'ipotesi del trailer di debutto con sequenze diverse e nuove aggiunte.

Elden Ring è ancora privo di una data di uscita, stando a rumor recenti Bandai Namco e Microsoft avrebbero stretto una partnership per promuovere il progetto su Xbox Series X, anche in questo caso però non ci sono conferme e si tratta dunque di speculazioni da prendere con le dovute precauzioni.