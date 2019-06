Il trailer di DOOM Eternal è stato ricreato con gli asset di DOOM 2!

L'apparizione di DOOM Eternal durante la conferenza E3 2019 di Bethesda, nonostante fosse stata già ampiamente preannunciata, si è ugualmente imposta come uno dei momenti più riusciti della fiera. I ragazzi di id Software hanno colto l'occasione per svelare la data d'uscita, presentare la Battle Mode e mostrare un nuovo, spettacolare trailer.

Al lancio, fissato per il 22 novembre, purtroppo manca ancora un bel po' di tempo. Lo youtuber Szczebrzeszyniarz Brzeczyszczyczmoszyski (un nome piuttosto complicato da leggere e pronunciare) ha tuttavia trovato un modo molto originale per ammazzare l'attesa: ha ricreato il trailer di DOOM Eternal con gli asset del secondo capitolo della serie! Ad essere precisi, ha anche sfruttato del codice custom realizzato da alcuni modder, svariate WAD e un bel po' di mappe personalizzate. Il risultato, che potete ammirare in cima a questa notizia, farà felici tutti i fan di vecchia data dello sparatutto demoniaco per eccellenza. In calce trovate anche un video comparativo che mette ben in evidenza la sincronia del lavoro fan-made.

Cosa ve ne pare? Cogliamo l'occasione per ricordarvi che il DOOM Eternal arriverà il 22 novembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Il titolo sarà anche incluso nella line-up di lancio di Google Stadia.