Questo trailer live-action di Dragon Ball Z Kakarot farà la felicità dei più nostalgici

Se siete dei fan di Dragon Ball, allora è molto probabile che almeno una volta nella vostra vita abbiate provato la lanciare una Kamehameha, a fare la danza di Metamor per fondervi con un vostro amico o a usare il bagnoschiuma per modellarvi i capelli a punta. Ammettetelo, ci siamo passati quasi tutti.

Lo sanno bene anche i vertici di Bandai Namco Entertainment, che per promuovere il sempre più vicino Dragon Ball Z Kakarot hanno realizzato uno stupendo spot in live-action che fa leva sull'effetto nostalgia, mostrando diverse generazioni di ragazzi giapponesi esaltarsi mentre mimano le gesta di Goku, Vegeta e degli altri iconici personaggi di Dragon Ball. Dai più piccoli ai più grandicelli, dalle strade alla sicurezza delle proprie mura domestiche, da anni l'opera di Akira Toriyama esalta intere generazioni di giovani in ogni dove. E quando si è ormai troppo cresciuti, è impossibile non ripensare con gioia a quei momenti spensierati. Trovate lo spot in live-action in cima a questa notizia, buona visione!

Dragon Ball Z Kakarot verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 17 gennaio 2020. Nell'attesa, potete scoprire cosa significa andare a caccia di dinosauri e guardarvi il nostro Video Speciale su sfere del drago e personaggi di Dragon Ball Z Kakarot.