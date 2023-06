Il nuovo trailer di Final Fantasy 16 è 100% Next-Gen: il lancio su PS5 è vicino

PlayStation e Square Enix si preparano a lanciare Final Fantasy XVI su PS5 (in uscita il 22 giugno 2023) e per l'occasione le due compagnie hanno pubblicato un nuovo trailer che mostra le caratteristiche next-gen del prossimo gioco della serie Final Fantasy.

Dal supporto al DualSense ai caricamenti rapidissimi con SSD, il nuovo video mette in risalto le potenzialità di PlayStation 5 e spiega come Final Fantasy 16 sfrutti al massimo tutte le caratteristiche della console current-gen di Sony.

Final Fantasy 16 può essere gestito solo da PS5 dice Square Enix e infatti la versione PS4 di Final Fantasy 16 è stata cancellata dopo che lo studio si è reso conto che sarebbero serviti altri due anni di lavoro per raggiungere un risultato accettabile sulla vecchia console di casa Sony.

Il nuovo gioco Square Enix esce il 22 giugno in esclusiva su PS5, qualcuno però ha già rotto il day one di Final Fantasy 16 e le copie fisiche sembrano essere già in circolazione, dunque attenzione ad eventuali spoiler che potrebbero rovinarvi la sorpresa.

Se volete provare il gioco prima del lancio potete scaricare gratis la demo di Final Fantasy 16 per PS5, questa include il prologo completo del gioco e permette di giocare le primissime ore dell'avventura con la possibilità di importare i salvataggi nella versione completa.