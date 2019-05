Trailer PS4 in arrivo secondo noto insider: TLOF2, Death Stranding o Ghost of Tsushima?

Il noto insider attivo su Resetera con il nominativo di "ZhugeEX" torna a condividere sulla nota piattaforma interessanti rumor riguardanti il mondo di casa Sony.

In un posto pubblicato nel corso di sabato 25 maggio, l'utente ha infatti suggerito che la settimana successiva avrebbe visto la pubblicazione da parte della Compagnia nipponica di un nuovo trailer riguardante un progetto di uno studio first-party attualmente al lavoro su Playstation 4. Il periodo indicato da "ZhugeEX" corrisponderebbe ai giorni compresi tra lunedì 27 maggio e domenica 2 giugno. L'insider non ha fornito ulteriori indicazioni in merito, non indicando quale gioco misterioso dovrebbe tornare presto a mostrarsi al pubblico. Certo, i candidati illustri sono molteplici. Tra i giochi PS4 ancora privi di una data di pubblicazione precisa troviamo ad esempio Ghost of Tsushima, The Last of Us Part 2 e l'attesa produzione di Kojima Productions. Proprio quest'ultima è stata recentemente al centro di diverse voci di corridoio che vorrebbero in arrivo un nuovo trailer di Death Stranding.



In passato il medesimo utente aveva condiviso su Resetera altri rumor concernenti il mondo Sony, tra cui ad esempio il fatto che l'ultimo State of Play avrebbe visto il re-reveal di un gioco terze parti già annunciato. Nel corso dell'appuntamento, effettivamente, Square Enix ha mostrato un trailer inedito di Final Fantasy VII Remake. Nonostante ciò, è bene ricordare che tali presunti leak costituiscono informazioni non confermate nè tantomeno ufficiali. Per scoprirne l'attendibilità non resta comunque che attendere altri sette giorni. Eventualmente, su quale gioco Sony preferireste ricevere novità?