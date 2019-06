SEGA of Japan ha pubblicato il primo trailer di Fist of the North Star Legends ReVIVE, nuovo gioco di Ken Il Guerriero annunciato la scorsa primavera e in arrivo entro fine anno in Giappone su piattaforme mobile iOS e Android.

Fist of the North Star Legends ReVIVE presenterà un cast composto da tutti i personaggi principali visti nel manga e nella serie animata, il progetto è supervisionato da Tetsuo Hara per quanto riguarda la direzione artistica, così da assicurare la massima fedeltà ai canoni di Hokuto no Ken. Il gioco si presenta come un Action RPG con scontri 3D basati su un sistema di controllo semplice e intuitivo, pensato appositamente per sfruttare le potenzialità degli schermi touch.

SEGA ha aperto le pre-registrazioni in Giappone, al momento non sappiamo se Fist of the North Star Legends ReVIVE arriverà anche in Europa ma considerando la notevole popolarità della serie un adattamento per il mercato occidentale non può essere escluso a priori.