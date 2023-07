Trailer e gameplay di Lost Soul Aside e Daba: versione PS4 cancellata? Supporto RTX su PC

Il ChinaJoy ci ha dato l'occasione di scoprire nuovi dettagli su alcuni giochi molto attesi e sopratutto di poterli nuovamente vedere in azione: parliamo di Lost Soul Aside e Daba Land of Water Scar. Ecco tutte le novità dalla fiera cinese, tra cui trailer e gameplay.

Lost Soul Aside

Iniziamo con Lost Soul Aside, il "Final Fantasy XV cinese", durante il ChinaJoy Sony Interactive Entertainment e Ultizero Games hanno pubblicato un nuovo trailer del gioco, confermando il supporto NVIDIA GeForce RTX per la versione PC, da segnalare come non si faccia più menzione alla versione PS4, probabilmente cancellata. Nessuna data di uscita è stata comunicata, nel video di presentazione pubblicato qui sotto potete vedere 22 minuti di gameplay di Lost Soul Aside (dal minuto 5:54 a 28:28).

Daba Land of Water Scar

Dark Star ha tenuto una presentazione di Daba Land of Water Scar della durata di circa 22 minuti, mostrando i punti di forza di questo Action RPG per PlayStation 5. Daba Land of Water Scar fa parte della terza ondata di giochi del PlayStation China Hero Project, la data di uscita del gioco non è stata resa nota.

Per saperne di più vi rimandiamo al nostro approfondimento sui nuovi giochi del ChinaJoy 2023, tra i quali troviamo anche Phantom Blade Zero e Exiledge.