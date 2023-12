GTA 6: il trailer ha una data ed è subito Meme! I più belli che abbiamo visto in rete

Quasi non ci sembra vero, ma Grand Theft Auto 6 è pronto per uscire allo scoperto dopo dieci anni d'attesa. Rockstar Games ha fissato al 5 dicembre la distribuzione del primo trailer mandando letteralmente in frantumi il web, il quale ha reagito come sa fare meglio: partorendo un mucchio di meme!

Sognato, bramato e lungamente atteso, Grand Theft Auto 6 è già candidato a diventare il gioco della vita di milioni di videogiocatori. D'altronde, Rockstar Games raramente ha sbagliato con la sua serie di punta. Per questo motivo non ci stupisce vedere qualcuno attendere il suo annuncio con più fervore del proprio matrimonio, oppure il celeberrimo meme di Papa Francesco, che per l'occasione benedice proprio GTA 6

C'è anche chi scherza sul tempismo. È evidente che un fenomeno come Grand Theft Auto 6 non ha bisogno dei The Game Awards 2023 per ottenere il risalto mediatico di cui ha bisogno, dunque andando in onda due giorni prima dello show di Geoff Keighley rischia addirittura di metterlo in ombra. La comunità lo sa bene e ha realizzato un paio di meme al riguardo, come il treno merci (Grand Theft Auto 6) che investe il povero scuolabus (The Game Awards) e il gioco di parole tra TGA e GTA, con Drake che approva chiaramente il secondo.

Non mancano neppure coloro che si preparano al peggio, temendo di vedere una data d'uscita troppo lontana al termine del primo trailer di GTA 6. Ecco quindi Walter White che si accascia a terra, Rick Grimes che piange dinanzi a suo figlio Carl e Pedro Pascal che vede la sua gioia trasformarsi in disperazione qualora dovessero scoprire che il gioco esce nel 2027.

L'annuncio del trailer è diventato già iconico, al punto che la concorrenza lo sta già scimmiottando. Guardate ad esempio i post di Halo Infinite e Fall Guys, che anticipano la messa in onda dei rispettivi trailer con degli artwork che ricordano in tutto e per tutto quello creato ora Rockstar Games, con il messaggio al centro e uno sfondo con i toni del rosa, dell'arancione e del blu.

Questi sono solamente alcuni esempi di meme, dal momento che in rete ce ne sono una caterva. Ne avete trovato qualcun altro di divertente? Fatecelo sapere nei commenti! Prima di lasciarvi ci teniamo tuttavia a rinnovare il nostro invito sul canale Twitch di Everyeye, sul quale ci troverete dalle 14:00 del 5 dicembre per commentare assieme il primo trailer di GTA 6!