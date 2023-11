Trailer di GTA 6 ai Game Awards? Geoff Keighley stuzzica dopo il report di Bloomberg

Nella notte, Bloomberg ha lanciato lo scoop: GTA 6 verrà annunciato questa settimana e il primo trailer arriverà a dicembre, come parte dei festeggiamenti per il venticinquesimo anniversario di Rockstar Games. E quale grande evento è in programma a dicembre? Esatto...

Dopo la pubblicazione del report di Jason Schreier, Geoff Keighley ha ricordato su X che manca un mese esatto ai The Game Awards. Forse è un caso, forse no, e il giornalista canadese non è nuovo a "trollate" di questo genere, sicuramente si diverte a stuzzicare la community, che a questo punto penserà solamente ad una cosa: trailer di GTA 6 ai Game Awards?

Geoff non ha minimamente citato Grand Theft Auto VI nel suo messaggio, e nemmeno Rockstar Games o Jason Schreier, il tempismo però è sospetto, ma ribadiamo come già in passato Keighley abbia adottato strategie comunicative di questo tipo per generare hype su altri annunci legati a TGA.

Al momento tutto tace da parte di Rockstar Games e Take-Two, dunque non ci resta che attendere, se le fonti di Schreier sono affidabili, questa settimana ne sapremo finalmente di più su Grand Theft Auto 6, mentre come detto per vedere il primo trailer dovremo attendere il prossimo mese di dicembre.