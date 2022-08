È il primo trailer di GTA 6? No, è solo GTA 5 con la splendida mod NaturalVision Evolved

A distanza di anni dall'uscita, Grand Theft Auto V continua a dare grosse soddisfazioni grazie al supporto dei modder alla versione PC. Oggi vi mostreremo in azione una mod così bella da confondere chi la guarda, facendolo sembrare GTA 6.

La mod in questione prende il nome di NaturalVision Evolved e coinvolge ogni singolo aspetto dell'open world targato Rockstar Games. Dalle texture dell'asfalto alla vegetazione, passando per il sistema di illuminazione: tutto è stato migliorato grazie al lavoro dei modder e il risultato è davvero eccezionale. Il progetto è attualmente in fase di Early Access e il team di sviluppo sta raccogliendo fondi attraverso un account Patreon, il quale permette a chi è interessato di pagare per ricevere i file utili e testare la mod.

Prima di lasciarvi allo spettacolare trailer che mostra NaturalVision Evolved in movimento, vi ricordiamo che negli ultimi tempi sono sempre più insistenti le voci di corridoio secondo le quali GTA 6 riceverà espansioni single player e nuove città con DLC. In attesa di un annuncio ufficiale del prossimo capitolo della serie, sappiate che GTA 6 è nel pieno dello sviluppo e setterà nuovi standard per l'industria, stando alle parole di Take-Two.