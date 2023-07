Trailer di GTA 6 a novembre, Red Dead Redemption Remake annunciato ad agosto?

Il leaker e insider Budzcario ci aggiorna sui presunti piani di Rockstar Games per i reveal di GTA 6 e Red Dead Redemption Remake, fornendo indicazioni temporali piuttosto precise, anche se in realtà non sappiamo quanto queste informazioni possano corrispondere a verità.

Secondo quanto riportato, il primo trailer di GTA 6 verrà pubblicato a novembre mentre il gioco uscirà nel corso del 2024, Red Dead Redemption Remake invece verrà annunciato ad agosto e uscirà poi tra ottobre e novembre di quest'anno.

Sarà vero? Effettivamente anche altri insider hanno parlato di un annuncio di Red Dead Redemption Remake in programma ad agosto con lancio previsto per i mesi autunnali. Di GTA 6 invece non sappiamo nulla di preciso ma anche in questo caso non è la prima volta che si diffondono rumor sul trailer in arrivo tra ottobre e novembre con lancio del gioco fissato per il 2024.

L'insider Budzcario inoltre sottolinea come il gameplay leakato di GTA 6 lo scorso anno risalga all'inizio del 2020, da allora sono stati fatti sicuramente notevoli passi avanti e possiamo aspettarci numerosi cambiamenti rispetto ai video trapelati.

Non ci resta che attendere per saperne di più, chissà se davvero Rockstar Games ha così tanta carne al fuoco per la seconda metà del 2023.