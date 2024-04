Il trailer di GTA 6 ha riconquistato il suo record: Discord fatti da parte!

Pochi giorni fa, il record di visualizzazioni del GTA 6 era stato infranto dal video più improbabile di tutti, un trailer sulle Loot Box di Discord creato dai responsabili della nota app di messaggistica come pesce d'aprile.

L'accaduto ha fatto notevolmente parlare di sé, poiché quel video creato per scherzo era schizzato fino a 1,4 miliardi di visualizzazioni, demolendo letteralmente il record precedentemente detenuto da GTA 6 per il trailer più visto di sempre su YouTube.

È bastato poco per capire che c'era qualcosa che non quadrava. A confermarlo ci hanno pensato gli stessi responsabili di Discord, in particolar il Software Developer Marvin Witt, che su X.com ha parlato della creazione accidentale di un view bot che ha pompato le visualizzazioni in maniera artificiale. In parole più semplici, il trailer delle finte loot box di Discord veniva riprodotto automaticamente in background nelle applicazioni degli utenti fino a raggiungere l'assurdo totale di 1,4 milioni di esecuzioni.

In questi giorni i tecnici di Discord hanno lavorato a stretto contatto con il servizio assistenza di YouTube al fine di rimuovere le visualizzazioni in eccesso. L'intervento è andato a buon fine, poiché in queste ore il trailer delle Loot Box di Discord è tornato con i piedi per terra esibendo "solo" 3 milioni di visualizzazioni. Da tutta questa faccenda, abbiamo come l'impressione che ad esserne uscite vincitrici sono entrambe le parti in causa: Discord s'è fatta un bel po' di pubblicità gratuita, mentre GTA 6 ha riconquistato il record per il trailer più visto della storia di YouTube dall'alto di ben 184 milioni di visualizzazioni.

