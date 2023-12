Il trailer di GTA 6 rifatto in GTA Vice City: ecco come si è evoluta la serie Rockstar

Rockstar Games ha pubblicato il primo trailer di GTA 6, un video che è diventato da Guinnes World Record a pochissimi giorni di distanza dalla sua diffusione. Tra i tanti aspetti mostrati nel corso del filmato, il più lampante è che torneremo a scorrazzare in quel di Vice City, la città fittizia liberamente ispirata a Miami.

Future Game Show ha pensato di realizzare una sorta di replica del primo trailer di GTA 6, realizzato però in GTA Vice City, il primo capitolo della serie che, nei panni di Tommy Vercetti, ci ha consentito di esplorare la città. Il filmato che potete gustarvi in cima alla notizia altro non fa che sottolineare i passi giganteschi compiuti da Rockstar durante i 21 anni passati tra un titolo e l'altro della serie open world.

Ovviamente, non è stato possibile riproporre in maniera pedissequa il trailer di GTA 6 in GTA Vice City, dal momento che Rockstar ha introdotto molti elementi originali nel suo nuovo gioco. Tuttavia il video riesce efficacemente a mettere a confronto aree ed elementi della mappa come le spiagge, la prigione della città, le navi, la discoteca, i vari condimini, una stazione di servizio e altro ancora. In ogni scena, come è naturale che sia, possiamo osservare come GTA 6 presenti molte più persone, veicoli, alberi, edifici e molta più qualità in elementi come l'illuminazione, le ombre, le nuvole e così via. Pur confrontandolo con titoli più contemporanei, rimane ugualmente impressionante il livello di cura per i dettagli che questa produzione sembra possa vantare.

E se credete che la versione finale non possa mantenere questo dettaglio visivo, dovrete ricredervi: secondo un ex sviluppatore Rockstar, la grafica di GTA 6 sarà fedele a quella del trailer.