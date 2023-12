Il primo trailer di GTA 6 stabilisce un nuovo record assoluto su YouTube

Il primo trailer di GTA 6 continua a macinare numeri e in queste ultime ore ha battuto un nuovo record su YouTube, diventando di fatto il video con il maggior numero di mi piace di sempre sulla piattaforma. Niente male vero?

Al momento il trailer di GTA 6 ha 152 milioni di visualizzazioni e oltre 10.868.747 like, numeri che lo rendono il video con più like di tutti i tempi su YouTube. Il precedente record apparteneva al trailer del film Dil Bechara, che a fronte di 50 milioni di visualizzazioni in meno, poteva contare su oltre 10 milioni di like.

Fino al 15 dicembre, GTA 6 deteneva il record per il trailer di videogiochi con più like di sempre, adesso il gioco Rockstar si è preso la corona di video più popolare in assoluto sulla piattaforma. Ma non finisce qui perché grazie alla popolarità del trailer del nuovo GTA il canale YouTube di Rockstar Games ha guadagnato dieci milioni di nuovi iscritti.

Il successo è proseguito poi anche su Twitch con oltre 72.000 chat che parlavano di GTA 6 e più di 830 canali che hanno streammato il trailer con live reaction e commenti. Numeri incredibili che testimoniano l'hype stellare che circonda GTA 6, in uscita nel 2025 su PS5 e Xbox Series X/S.