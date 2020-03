Un trailer di GTA 6 trapela sul web ma è solo un pesce d'aprile in anticipo

Nelle scorse ore è stato diffuso un presunto trailer di Grand Theft Auto 6 che ha ovviamente fatto sobbalzare il cuore degli appassionati della serie Rockstar. Come prevedibile però si è trattato solamente di un fake.

Dopo aver ottenuto oltre 150.000 visualizzazioni e 10.000 like su Twitter e aver catalizzato l'attenzione di migliaia di persone, l'autore è venuto allo scoperto ammettendo come il video non sia frutto di un leak bensì sia solamente un falso realizzato come pesce d'aprile anticipato. Per quanto il filmato fosse piuttosto curato lo stile è ben lontano dalla qualità Rockstar Games e questo avrebbe sicuramente dovuto accendere un campanello d'allarme, tuttavia la natura fake è stata ben presto confermata.

Quando sarà annunciato GTA 6? Difficile dirlo, si parlava insistentemente di un reveal previsto per la fine di marzo ma al momento Rockstar Games non ha annunciato nulla a riguardo, recentemente GTA 6 è comparso nel curriculum di un attore messicano e questo conferma l'esistenza del progetto. Secondo alcuni insider il prossimo episodio della saga sarà annunciato nel corso del 2020 ma non uscirà prima del 2021 o 2022 su PlayStation 5 e Xbox Series X, non è chiaro se sia previsto un lancio anche su console di attuale generazione e su PC.