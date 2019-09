Il trailer di lancio de L'Avvento dei Fantasmi celebra l'uscita dell'espansione di RAGE 2

I ragazzi di id Software e degli studi Avalanche ci danno in pasto il trailer di lancio de L'Avvento dei Fantasmi per ricordarci che la prima espansione di RAGE 2 è finalmente disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Acquistabile a 14,98 euro o scaricabile "gratuitamente" da chi possiede già la Deluxe Edition di RAGE 2, il primo contenuto aggiuntivo maggiore dello sparatutto a mondo aperto di Bethesda ci proietta all'interno della Città Incolta, una nuova regione della Zona Devastata popolata dai crudeli membri di un clan di cannibali conosciuti come i Fantasmi.

Guidati dalla perfida Iris, i nuovi avversari del Ranger Walker sfruttano la feltrite radioattiva per accrescere le proprie capacità omicidiarie: l'alto tasso di sfida promessoci dagli autori svedesi e texani amplierà il ventaglio di opzioni di gioco a disposizione degli utenti con la necessità di modificare dinamicamente le proprie tattiche di combattimento per avere la meglio sugli astuti Fantasmi.

Sotto il profilo contenutistico, L'Avvento dei Fantasmi introduce la motocicletta sci-fi Ghost, la devastante arma Laser a Feltrite alimentata dal minerale extraterrestre e Vuoto, un'abilità inedita che conferisce al nostro alter-ego il potere di sollevare in aria i nemici di turno e di "mantenerli in sospensione" per effettuare attacchi concatenati. Se desiderate approfondire la conoscenza dei Fantasmi e delle novità ludiche di questa espansione, sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di RAGE 2 L'Avvento dei Fantasmi.