Ecco il trailer di lancio di Harry Potter: Wizards Unite

Harry Potter: Wizards Unite si prepara ad essere uno dei fenomeni dell'estate, un po' come accadde nell'ormai lontano 2016 con Pokémon GO, che appassionò tutti i fan della saga delle creaturine, che con i loro smartphone cominciarono a giocare letteralmente in tutto il mondo.

E c'è da scommettere che il nuovo titolo mobile basato sul mondo del Maghetto più famoso del mondo, cercherà di ripercorrere le orme di Pokémon GO, e a giudicare dalla reazione dei fan di tutto il mondo dopo l'annuncio della data d'uscita di Harry Potter: Wizards Unite, le speranze di riuscirci sono piuttosto elevate. La software house oltretutto è la stessa, Niantic, che si è avvalsa della collaborazione di un colosso come Warner Bros.

Si tratta di un gioco in realtà aumentata, sviluppato come detto da Niantic e Warner, che ricrea il Wizarding World e dà nuova vita alle avventure immaginate dal genio di J. K. Rowling, ponendo però il giocatore stesso al centro della storia.

Il dowload del gioco sarà gratuito, e sono ovviamente aperte le pre-registrazioni per Harry Potter: Wizards Unite. L'app girerà senza problemi sui principali smartphone e tablet aggiornati almeno ad Android 5 o iOS 10. La buona notizia per noi italiani è che il gioco sarà tradotto fin dal day one anche nella nostra lingua.

Prima di lasciarvi al trailer vi chiediamo: siete pronti per passare la vostra estate all'insegna della magia?