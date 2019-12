Il trailer di lancio italiano di Dragon Ball Xenoverse 2 per Google Stadia

Dragon Ball Xenoverse 2 è ora disponibile anche su Google Stadia e Bandai Namco Games Europe celebra questa nuova uscita con un trailer del gioco in italiano realizzato appositamente per l'occasione.

"I fan di Dragon Ball di tutto il mondo possono giocare Dragon Ball Xenoverse 2 anche su Google Stadia. Dragon Ball Xenoverse 2 è un gioco action/fighting ambientato nell’universo di Dragon Ball e supportato da una community molto attiva. La creazione del proprio avatar, la lobby online e le modalità cooperativa e versus sono perfette per le caratteristiche online di Stadia."

Dragon Ball Xenoverse 2 sta continuando a ricevere aggiornamenti costanti su PC, PlayStation 4, Xbox e Nintendo Switch, la scorsa settimana Bandai Namco ha pubblicato l'Ultra Pack 2, non è chiaro se l'edizione per Google Stadia seguirà il medesimo calendario o se i contenuti aggiuntivi arriveranno in tempi diversi rispetto alle versioni per Windows e console.

In apertura trovate il trailer italiano di Dragon Ball Xenoverse 2 per Google Stadia, buona visione!