Trailer di lancio per l'epilogo di The Walking Dead: Final Season

A ormai sette anni dall'inizio della serie ideata dall'ormai defunta Telltale Games, software house che ha dovuto chiudere i battenti nel 2018 per bancarotta, The Walking Dead, ora in mano a Skybound Games, sta per giungere alla sua definitiva conclusione.

Gli sviluppatori hanno confermato che Take Us Back, il capitolo che farà da epilogo a The Walking Dead Final Season, sarà pubblicato su PC (esclusivamente su Epic Games Store, tanto per cambiare), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch la prossima settimana, più precisamente martedì 26 marzo.

Questo ultimo capitolo è stato presentato con un apposito trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. A giudicare dalle concitate scene che possiamo intravedere tramite il filmato, sembra che Take Us Back voglia comprensibilmente porre l'accento sull'aspetto drammatico ed emozionale degli eventi che i personaggi della serie hanno vissuto insieme a noi giocatori dal 2012 ad oggi.

Lasciandovi alla visione del trailer, ricordiamo che i primi tre episodi di The Walking Dead Final Season sono ora disponibili su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Take Us Back, episodio conclusivo del gioco, uscirà su tutte le piattaforme di riferimento il 26 marzo. Raggiunto questo traguardo, Skybound Games concentrerà i suoi sforzi su un progetto slegato a serie videoludiche già avviate.