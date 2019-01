Trailer di Lancio per Mario&Luigi Viaggio al Centro di Bowser+Le Avventure di Bowser Jr

Nel corso della Primavera 2018, Nintendo aveva annunciato il lancio su 3DS di Mario&Luigi: Viaggio al Centro di Bowser + Le Avventure di Bowser Junior.

La data di pubblicazione del Titolo per 3DS è fissata in Italia per il prossimo 25 gennaio. Tuttavia, Mario&Luigi: Viaggio al Centro di Bowser + Le Avventure di Bowser Junior è da poco disponibile in Nord America. Di conseguenza, Nintendo America ha pubblicato, sul proprio canale Youtube, il Trailer di Lancio del gioco, in lingua inglese. Della durata di circa cinque minuti, il video è visibile, come di consueto, in apertura a questa news.

Ricordiamo ai Lettori che il Titolo rappresenta un remake del Gioco per DS Mario&Luigi: Bowser's Inside Story, esordito nell'ormai lontano 2009. Di seguito, trovate la descrizione del nuovo Titolo per 3DS, così come presentata sul Sito Ufficiale di Nintendo Italia:



"Un classico per Nintendo DS, Mario & Luigi: Viaggio al centro di Bowser, fa il suo ritorno con nuove avventure in Mario & Luigi: Viaggio al centro di Bowser + Le avventure di Bowser Junior per le console della famiglia Nintendo 3DS. Mario e Luigi sono stati incaricati di trovare una cura per la gravitombolite, una malattia che minaccia tutti gli abitanti del Regno dei Funghi. Ma, a causa di Sogghigno, i due fratelli sono stati divorati da Bowser. Così, il loro viaggio li porta nelle profondità della pancia del mostro, lasciando che sia Bowser ad andare alla ricerca della cura per tutto il regno. Quest'ultimo potrà anche ingrandirsi per affrontare gli scontri con avversari degni di un re! Abbattili in questo RPG all'insegna dell'azione e scopri il retroscena dell'avventura seguendo Bowser Junior in una storia inedita!".