Trailer di lancio per la modalità Discovery Tour di Assassin's Creed Origins

Ilby Assassin’s Creed: Ancient Egypt diè un nuovo e divertente strumento educativo che consente a chiunque di esplorare una ricostruzione 3D interattiva dell’Antico Egitto in, senza combattimenti, limiti di tempo o restrizioni di gioco.

Il Discovery Tour by Assassin’s Creed: Ancient Egypt sarà disponibile dal 20 febbraio 2018 per PS4, Xbox One e PC, gratuitamente per tutti i possessori di Assassin’s Creed Origins. Sarà anche disponibile in modo indipendente su PC tramite le piattaforme Uplay e Steam al costo di 19,99 €.

Da Alessandria a Menfi, passando per il Delta del Nilo e il grande mare di sabbia, fino all’altopiano di Giza e l’oasi del Fayyum, il Discovery Tour by Assassin’s Creed: Ancient Egypt consente ai visitatori di esplorare il ricco scenario dell’Antico Egitto con la massima libertà o seguire i 75 tour a tema ideati dai team creativi di Ubisoft in collaborazione con alcuni storici ed Egittologi. “Con il Discovery Tour by Assassin’s Creed: Ancient Egypt, diamo la possibilità a chiunque sia interessato all’Antico Egitto di scoprirne l’immenso fascino e comprendere come i videogiochi possono anche essere una fonte di conoscenza,” ha dichiarato Jean Guesdon, Direttore creativo di Assassin’s Creed Origins e del Discovery Tour by Assassin’s Creed: Ancient Egypt.

Il Discovery Tour by Assassin’s Creed: Ancient Egypt è un’esperienza unica tra intrattenimento e apprendimento. L’interattività, tipica del mondo dei videogiochi, è il cuore di questa esperienza e darà vita a un forte coinvolgimento grazie ai contenuti. Ciò fa del Discovery Tour by Assassin’s Creed: Ancient Egypt un nuovo tipo di strumento educativo.

“Siamo in contatto con alcuni professori fin dal primo episodio di Assassin’s Creed, circa dieci anni fa. Molti di loro hanno giù utilizzato i nostri giochi durante le lezioni di storia, ma presto hanno compreso di aver bisogno di uno strumento educativo più facilmente accessibile e basato sulla nostra ricostruzione storica”, ha spiegato Maxime Durand, Storico del team di Ubisoft Montreal. “Con il Discovery Tour by Assassin’s Creed: Ancient Egypt è possibile visualizzare e conoscere migliaia di aspetti della storia egizia nel loro contesto reale. Essendo sia un gioco che uno strumento didattico, è una risorsa piuttosto unica che gli insegnanti potranno integrare nelle loro lezioni di storia”.