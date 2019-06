Trailer di lancio per Samurai Shodown; Season Pass gratis fino al 30 giugno

Dopo aver ricondotto in auge la serie di King of Fighters nel 2016 con il suo quattordicesimo capitolo, SNK riporta oggi in vita anche il franchise picchiaduro di Samurai Shodown.

Per celebrare l'approdo del nuovo episodio, e per invitarci a sfoderare la lama e prepararci alla nuova battaglia, SNK ha pubblicato il trailer di lancio del gioco che potete ammirare in cima alla notizia.

Come ci viene ricordato al termine del filmato, il Season Pass di Samurai Shodown sarà riscattabile senza costi aggiuntivi per tutti coloro che acquisteranno il gioco base entro il 30 giugno. All'interno del pacchetto aggiuntivo sono compresi quattro lottatori, che già conoscerete nel caso siate familiari con la serie: Rimururu, Basara (entrambi apparsi per la prima volta in Samurai Shodown III), Kazuki Kazama (da Samurai Shodown IV), ed infine Wan-Fu (presente nel franchise sin dal primo capitolo). Questi personaggi saranno aggiunti all'interno del roster "nel corso dei prossimi mesi", e potete ammirarli grazie alle immagini che trovate in calce alla notizia.

Oltre a questo, come confermato dalle entusiastiche parole del lead producer Yasuyuki Oda, spronata dall'entusiasmo dimostrato dai fan SNK ha deciso di portare Samurai Shodown alla nuova edizione dell'EVO che si terrà nel mese di agosto.

Samurai Shodown è disponibile ora su PlayStation 4 e Xbox One. Per ulteriori approfondimenti sul nuovo picchiaduro di SNK vi rimandiamo alla nostra Recensione a cura di Filippo Facchetti.