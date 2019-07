E' uscito Teppen, gioco di carte mobile con i personaggi Capcom

Teppen è il nuovo gioco di carte collezionabili disponibile da oggi su iOS e Android: si tratta di uno strategico in cui bisogna contrastare le mosse del proprio avversario, e nel quale i protagonisti sono i personaggi tratti dalle più famose avventure targate Capcom.

Nella descrizione ufficiale si legge: "Teppen è il card battler definitivo, dove le unità comandate agiscono in tempo reale, con azione dinamica ed attacchi che si verificano direttamente sul proprio schermo".

Per quanto riguarda la storia, ecco la premessa iniziale: "Otto iconici eroi Capcom sono stati uniti dal destino e devono combattere nella Land of Illusion per trovare la verità". Il titolo è sviluppato da GungHo Online Entertainment ed offre diverse modalità tra cui uno story mode in single player, un multiplayer online e una modalità Grand Prix.

I personaggi di gioco sono presi dai franchise di Street Fighter (Ryu, Chun Li), Monster Hunter (Rathalos, Nergigante), Mega Man X (X), Darkstalkers (Morrigan Aensland), Devil May Cry (Dante), Resident Evil (Albert Wesker), e stando alle descrizione, molti altri ne saranno aggiunti in seguito.

Trovate il trailer di lancio, come di consueto, in cima alla news. Che ve ne pare? Vi incuriosisce questo nuovo card battler con tanti volti noti tra i protagonisti?