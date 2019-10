Il trailer di lancio di The Witcher 3 su Switch pone l'accento sulla componente portatile

I ragazzi di CD Projekt scelgono di impostare la propria campagna pubblicitaria di The Witcher 3 per Switch sul "lato portatile" del kolossal ruolistico, come possiamo scoprire ammirando il trailer di lancio che ci ricorda dell'avvenuta pubblicazione del titolo sulla console ibrida della casa di Kyoto.

Come evidenziato da tutti coloro che hanno potuto testare in anteprima il lavoro svolto dagli autori di Saber Interactive, in effetti è proprio in modalità portatile che The Witcher 3 sembra dare il meglio di sé su Nintendo Switch, offrendoci l'opportunità di esplorare i Regni Settentrionali "in mobilità", e questo senza alcuna rinuncia sul lato dei contenuti.

Quanto alle inevitabili differenze grafiche con le "versioni maggiori" dell'epopea fantasy di Geralt di Rivia (e Ciri), diversi youtuber e addetti al settore hanno cercato di approfondire la questione partendo dalla realizzazione di diversi video comparativi tra Switch PC e PS4 per arrivare, come nel caso dell'esperto team di Digital Foundry, ad affermare che questa nuova edizione di The Witcher 3 è un miracolo su mobile.

Anche la redazione di Everyeye.it, naturalmente, ha voluto riabbracciare lo Strigo per offrirvi la nostra immancabile recensione di The Witcher 3 per Nintendo Switch e ben due ore di gameplay nel corso di una trasmissione in streaming tenuta sul nostro canale Twitch.