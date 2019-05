Il trailer di Left 4 Dead 3 è falso: la conferma direttamente da Valve

Nel corso delle ultime ore si è diffuso in rete un presunto trailer di Left 4 Dead 3. Purtroppo, il teaser, per quanto ben realizzato, si è rivelato essere un falso!

A confermarlo è la stessa Valve: secondo quanto riportato da PC Gamer, infatti, la Compagnia ha ufficialmente smentito che il filmato apparso su Youtube abbia un'origine ufficiale. Si spegne così l'entusiasmo rapidamente generatosi in seguito alla pubblicazione dal video. L'accuratezza di quest'ultimo, interamente realizzato in computer grafica, aveva in effetti generato tra molti la speranza che la software house avesse deciso di avviare una campagna promozionale per un nuovo Left 4 Dead. A suscitare ottimismo in merito alla possibile autenticità del filmato aveva inoltre contribuito l'approssimarsi dell'E3 2019: la manifestazione losangelina, tradizionalmente attesa con trepidazione dai videogiocatori, rappresenta infatti il palcoscenico ideale per l'annuncio di titoli lungo sognati dalla community.



Non si tratta della prima volta che un terzo eventuale capitolo della serie Left 4 Dead diviene protagonista di molteplici rumor. Solo poche settimane fa, nel corso del mese di aprile 2019, si erano ad esempio diffuse in rete alcune presunte immagini di Left 4 Dead 3. Per ora, tuttavia, i videogiocatori in attesa di novità sul futuro della saga dovranno rassegnarsi ad ulteriori attese.