Primo trailer per il multiplayer di COD Modern Warfare, annunciata l'Open Beta

Come ampiamente anticipato nei giorni scorsi, Infinity Ward ed Activision hanno dato il via alla presentazione del multigiocatore di Call of Duty: Modern Warfare pubblicato un trailer ad alto tasso di spettacolarità.

Il filmato, sulle note di Enter Sandman dei Metallica, ci fornisce un assaggio dell'azione al cardiopalma che potremo vivere sui campi di battaglia multiplayer del nuovo sparatutto in prima persona, mostrandoci al contempo le mappe nelle quali combatteremo e le armi che avremo l'opportunità di imbracciare. Infinity Ward ha affermato che si tratta "del multiplayer più rivoluzionario mai apparso nella serie". Un'affermazione roboante, non c'è che dire.

Al termine del trailer è stata inoltre annunciata un'Open Beta, che si svolgerà in due fasi nel corso del mese di settembre. La prima sarà un'esclusiva di PlayStation 4 e si svolgerà in Accesso Anticipato il 12 e 13 settembre per tutti coloro che hanno effettuato il preordine. Dal 14 al 16 settembre potranno unirsi anche tutti gli altri giocatori in possesso della console Sony. La seconda fase coinvolgerà tutte le piattaforme. Il 19 e 20 settembre sarà in Accesso Anticipato per coloro che hanno preordinato il gioco su Xbox One e PC, e per tutti i possessori di PlayStation 4. Dal 21 al 23 settembre sarà aperta per tutti quanti, senza alcuna limitazione.