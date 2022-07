Il trailer di Nintendo Switch OLED è privato su YouTube, Switch PRO in arrivo? Forse no

Questa notte, Nintendo ha reso privato il trailer di annuncio di Nintendo Switch OLED pubblicato esattamente dodici mesi fa su YouTube. Sul canale USA di Nintendo il video non è più disponibile mentre è ancora visibile sui profili social inglesi e australiani. Che cosa sta succedendo?

In molti hanno subito speculato su una possibile presentazione di Nintendo Switch PRO questa estate, l'analista Serkan Toto si è detto sicuro che la necessità di rendere privato il trailer di Nintendo Switch OLED nasconda la volontà di annunciare un nuovo modello della console e lo stesso sostiene GameXplain, dichiarando "probabile" una presentazione di Switch PRO durante l'estate.

Ma sarà davvero così? Kit Ellis, ex dipendente di Nintendo of America e co-autore di Nintendo Minute, sostiene invece l'esatto contrario, ricordando come il video di Switch OLED sia stato caricato esattamente dodici mesi fa e la rimozione potrebbe essere legata alla scadenza dei diritti per le musiche o altri contratti in essere, solitamente stipulati per dodici mesi.

In altre parole, Nintendo potrebbe non avere più i diritti della musica del video, o di altri assets grafici o magari il contratto di utilizzo dei diritti d'immagine degli attori comparsi nel trailer è scaduto, da qui la necessità di rendere privato il filmato.



Quasi sicuramente non c'è dunque alcun legame tra la rimozione del video e l'annuncio di Nintendo Switch PRO, in ogni caso ovviamente vi terremo aggiornati sulla vicenda.