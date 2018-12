Trailer e nuovi dettagli su Tales of Crestoria: presenti personaggi di altri Tales Of

Tales of Crestoria è stato annunciato da Bandai Namco in autunno, tramite la diffusione di un Teaser Trailer. Dopo aver confermato che Tales of Crestoria sbarcherà anche in Occidente, la Software House fornisce i primi dettagli.

Bandai Namco ha infatti pubblicato un nuovo Trailer, nel quale iniziamo ad intravedere le atmosfere e le ambientazioni che caratterizzano questo particolare capitolo della serie Tales Of, sviluppato appositamente per dispositivi mobile, sia Android sia iOS. Potete, come di consueto, visualizzare integralmente il video in apertura a questa news.

La narrazione di Tales of Crestoria si dipanerà all'interno di un mondo completamente nuovo, la cui struttura e vicende sono state ideate dallo sceneggiatore Jun Kamagai. Protagonista sarà Kanata, che potrà però contare su di un ampio numero di personaggi di supporto. Tra questi, faranno la loro comparsa anche alcuni protagonisti d'eccezione, provenienti da altri capitoli della Serie. Possiamo citare, tra gli altri, Milla Maxwell di Tales of Xillia o Velvet Crowe di Tales of Berseria. Questi personaggi saranno protagonisti di svariate sottotrame ed episodi aggiuntivi.



Ad ora non è ancora stata annunciata da Bandai Namco una data di pubblicazione precisa, tuttavia è stato reso noto che Tales of Crestoria sarà rilasciato su dispositivi mobile nel corso del prossimo anno.