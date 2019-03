Trailer per Ancient Evil, nuovo episodio della modalità Zombi di Call of Duty: Black Ops 4

La data d'uscita di Ancient Evil, nuovo episodio della modalità Zombi di Call of Duty: Black Ops 4 era stata svelata ieri da Treyarch, che aveva anche pubblicato due brevissimi teaser trailer per l'occasione. Nella giornata di oggi è arrivato anche il primo trailer ufficiale dell'episodio.

Ancient Evil sarà ambientato a Delfi, nell'Antica Grecia, dove i giocatori dovranno affrontare la solità quantità sproporzionata di orde di zombie, aiutati da una misteriosa entità benevola, che metterà a loro disposizione alcune entità sovrannaturali come il destriero alato Pegaso: li attende però un gigantesco nuovo nemico, che potete vedere in azione nel video, come di consueto, in calce alla news.

Come dicevamo, la data d'uscita di Ancient Evil (in italiano il nome sarà "Male Oscuro") era stata svelata già nella giornata di ieri, ed è fissata per il 26 Marzo 2019, e come di consueto arriverà prima su PlayStation 4, mentre su Xbox One e PC dovrebbe arrivare entro il mese successivo.

La modalità zombi non è l'unica del gioco ad aver ricevuto novità: recentemente era stato lanciato un nuovo DLC, sul quale potete avere maggiori informazioni leggendo la nostra recensione di Operazione Colpo Perfetto. Solo poco tempo prima erano inoltre state reintrodotte le loot box di Call of Duty: Black Ops 4, una mossa non apprezzata da tutti gli utenti.