Un trailer ci presenta il nuovo DualShock 4 in Edizione Speciale Crystal

Sony ha appena pubblicato sui canali social ufficiali PlayStation un breve trailer che annuncia l'arrivo nei negozi di una nuovissima colorazione per il Dualshock 4.

Parliamo dell'Edizione Speciale Crystal, che presenta una scocca frontale trasparente, grazie alla quale è possibile intravedere cosa si nasconde all'interno della periferica. Si tratta ovviamente di un controller della serie Dualshock 4 V2, ovvero la versione più aggiornata del pad Sony che vanta levette analogiche più resistenti all'usura e una striscia trasparente sul touchpad che permette di vedere anche frontalmente il colore assunto dalla luce led. Nel caso vi interessasse l'acquisto di questa nuova colorazione, sappiate che è già disponibile presso i rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 70 euro e, come tutti i pad in edizione speciale, potrebbe non restare sugli scaffali per molto tempo.

Prima di lasciarvi al trailer di presentazione dell'Edizione Speciale Crystal del controller, vi ricordiamo che è da poco stata immessa sul mercato anche un'altra particolare colorazione, ovvero l'Edizione Speciale Alpine Green.

Avete già provato le nuove impostazioni dell'HDR di PlayStation 4, disponibili per tutti gli utenti che hanno l'accesso alla versione beta del firmware 7.0?