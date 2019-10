Nel trailer della serie The Witcher è stata ricreata la scena del bagno di Geralt

Quest'oggi, Netflix si è finalmente decisa a svelare la data di lancio della serie TV The Witcher, in arrivo pochi giorni prima di Natale. Nel farlo, ha anche pubblicato un nuovo trailer ricco di scene inedite, tra le quali sembra essere presente anche una simpatica citazione al videogioco The Witcher 3: Wild Hunt.

Al minuto 1:08 del trailer viene infatti mostrato lo strigo interpretato da Herny Cavill farsi un bagno in una tinozza, una scena incredibilmente simile a quella visibile nel prologo ambientato a Kaer Morhen di The Witcher 3. Le circostanze sono completamente differenti: come ben noto da tempo, la serie televisiva non ha nulla a che vedere con la serie di videogiochi sviluppata da CD Projekt RED, dal momento che si basa sui romanzi scritti da Andrzej Sapkowski. Nonostante qualche indubbia differenza (non si vedono i piedi!), in ogni caso, la fonte d'ispirazione ci sembra palese. Cosa ne pensate? Giudicate voi stessi guardando la comparativa allegata in basso.

A proposito di The Witcher 3: Wild Hunt, il mastodontico GDR è recentemente approdato anche su Nintendo Switch con un porting di Saber Interactive che, sebbene risulti tecnicamente inferiore alle altre versioni per console, ha un che di miracoloso.