Avete visto bene l'ultimo trailer di Star Wars Jedi Survivor? Tre cose che vi siete persi!

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno pubblicato lo story trailer di Star Wars Jedi Survivor, che ci ha offerto un nuovo assaggio della prossima avventura di Cal Kestis oltre a farci rivedere alcuni apprezzati volti del precedente Jedi Fallen Order. Ma il filmato nasconde anche qualche indizio in più.

Ad esempio, attorno al minuto 00:20 del trailer è possibile vedere Cal combattere l'esercito imperiale al fianco di un gruppo di compagni che sembrano essere parte della Coruscant Security Force, lasciando dunque intendere che su Coruscant il nostro giovane Jedi potrebbe allearsi con le forze locali. Non è in ogni caso da escludere che il protagonista si sia anche ritrovato coinvolto in uno scontro incrociato, gettando dunque le basi per alcuni intriganti risvolti narrativi una volta giunti sul pianeta.

Al minuto 00:30 emerge un altro dettaglio interessante: la sequenza sembra svolgersi su Batuu, pianeta dell'Orlo Esterno che sta divenendo sempre più comune all'interno del media collegati a Star Wars ed alla base della popolare attrazione Star Wars Galaxy's Edge al Walt Disney World. Sembra dunque che Batuu sia pronto a fare il suo esordio anche in ambito videoludico, pur mancando ancora conferma definitiva sulla presenza di questo scenario nell'opera EA.

Infine, al minuto 01:01, ricompare il misterioso personaggio dalla pelle blu. Non lo vediamo in volto ma il filmato ci permette di dare uno sguardo ai suoi abiti, i cui simboli sembrano suggerire che il guerriero in passato sia stato uno Jedi, forse addirittura dell'Alta Repubblica. Chiaramente siamo nell'ambito delle supposizioni che emergono dai più piccoli dettagli dello story trailer, ma la possibilità che l'opera sviluppata da Respawn possa rivelarsi ancora più grande di quanto non sembri già ora sembra concreta. Per ulteriori approfondimenti ecco a voi la nostra anteprima di Star Wars Jedi Survivor, dove abbiamo riportato le nostre sensazioni sul progetto.