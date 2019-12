Un trailer svela gli indie più venduti su Nintendo Switch nel 2019; sconti a tema in USA

Nintendo Switch è da sempre terreno fertile per le produzioni indipendenti più disparate, e per celebrare la fine del 2019 la casa di Kyoto ha ben pensato di rivelare quali sono stati gli indie più venduti sull'ibrida nel corso dell'annata che si sta avviando verso la sua conclusione.

Il trailer confezionato per l'occasione ci rivela che i giochi più acquistati in assoluto sono stati Cuphead, Blasphemous, Downwell, Katana Zero, My Friend Pedro, Slay the Spire, Wargroove, Untitled Goose Game, Castle Crashers Remastered, Terraria, Baba is You, Unravel Two, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, Torchlight II e Ori and the Blind Forest. Trovate il filmato in apertura di notizia, buona visione!

Quale tra questi giochi avete acquistato e giocato durante quest'anno? Segnaliamo che tutti i titoli sopramenzionati sono protagonisti di una promozione sul Nintendo eShop statunitense, dove vengono proposti con sconti che arrivano al 40%. Le offerte saranno attive fino al 28 dicembre, tuttavia, mentre vi scriviamo, non risultano reperibili sullo store italiano e non sappiamo se verranno proposte nei prossimi giorni. Per fortuna, possiamo consolarci con le Offerte di Natale del Nintendo Switch eShop.