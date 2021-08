Ghost of Tsushima Director's Cut: il nuovo trailer tesse le lodi dell'open world

Ghost of Tsushima Director's Cut si è rivelato un altro centro per Sony Interactive Entertainment e Sucker Punch: la versione riveduta ed espansa dell'open world è arrivata sul mercato conquistando la critica internazionale, il cui giudizio positivo è perfettamente riassunto da un Meta Score pari a 88.

Forti della calorosa accoglienza ricevuta, i creatori del gioco hanno dato ulteriore spinta alla campagna marketing imbastendo un nuovo trailer incentrato sui riconoscimenti della stampa globale. Il mix di gameplay e cinematiche in-game, interamente catturato su PlayStation 5, viene intervallato dai giudizi positivi dei critici di tutto il mondo, che hanno descritto Ghost of Tsushima Director's Cut come "un'epica samurai di enorme respiro e bellezza" oppure come "un'avventura assolutamente meravigliosa". In risalto anche il Perfect Score di 40/40 assegnato dalla redazione del magazine giapponese Famitsu. Trovate l'Accolades Trailer in apertura di notizia, buona visione!

La Director's Cut di Ghost of Tsushima è arrivata sugli scaffali pochi giorni addietro segnando il debutto del gioco su PlayStation 5 e introducendo la nuova espansione Isola di Iki (anche acquistabile a parte dai possessori della versione PS4) che introduce un nuovo open world con una storia inedita accessibile a partire dall'Atto 2. Su PS5 offre delle funzionalità esclusive, ossia il lip-sync per il doppiaggio giapponese, il supporto al feedback aptico e ai grilletti adattivi del DualSense, l'audio 3D, tempi di caricamento drasticamente ridotti e una risoluzione 4K dinamica con obiettivo 60fps. Potete leggere la recensione di Ghost of Tsushima Director's Cut se volete saperne di più.