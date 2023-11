Il trailer di The Last of Us Parte 2 Remastered ha spaccato YouTube, nel bene e nel male

Nella notte tra il 17 e il 18 novembre, Sony e Naughty Dog hanno annunciato The Last of Us Parte 2 Remastered per PS5 con un trailer: in poco più di 48 ore il video ha racimolato oltre 1.2 milioni di views solo sul canale YouTube di PlayStation, senza considerare i reupload da parte di altri canali. e i

Nella giornata di sabato 18 novembre non si è parlato di altro, o quasi, con The Last of Us Parte 2 Remastered finito rapidamente in tendenza su X e diventato argomento popolare anche su Instagram, TikTok e ovviamente su Twitch e YouTube, dove non sono mancate reaction e commenti a caldo.

A fronte di views altissime per il primo trailer, non sono mancati i dislike, più di 100.000 secondo un report di Tech4Gamers, che ha notato ad esempio gli oltre 24.000 non mi piace per il trailer caricato sul canale YouTube di IGN.com e gli altro 4.500 dislike sul canale di GameSpot USA. Prendendo in considerazione questi due canali e il video ufficiale caricato da PlayStation, si superano i 100.000 dislike, a fronte comunque di un numero di like che ha raggiunto e superato quota 70.000 solo per il video del canale PlayStation.