Trailer di The Last of Us 2 e State of Play in programma il 30 maggio?

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo Legion de Jugadores, i rumor trapelati nella giornata di ieri sarebbero effettivamente corretti e un nuovo trailer di The Last of Us 2 sarebbe previsto per questa settimana.

Più precisamente, la fonte parla di un video che verrà mostrato durante il prossimo PlayStation of Play in programma il 30 maggio ma non ancora annunciato da Sony. Nello stesso evento dovrebbe essere mostrato anche un nuovo trailer di Death Stranding, tuttavia la trasmissione sarà focalizzata principalmente sul gioco Naughty Dog.

Durante lo State of Play di fine mese scopriremo anche la data di uscita di The Last of Us 2, apparentemente fissata per novembre 2019 sempre stando alle parole della fonte. Al momento non ci sono conferme ma mancando pochissimo al presunto appuntamento è probabile che notizie ufficiali possano arrivare già nelle prossime ore.