Quali sono i trailer di videogiochi più visti del 2022? Il primo posto è una sorpresa

Quali sono i trailer videoludici più visti tra i tanti (tantissimi) pubblicati nel 2022? Ci ha pensato GamesIndustry a stilare la classifica dei primi dieci trailer più cliccati dell'anno, al primo posto un nome che forse non vi aspettereste...

Al primo posto il Season Cinematic Trailer 2022 di League of Legends con quasi 140 milioni di visualizzazioni, a seguire Poppy Playtime Chapter 2 con 54 milioni e chiude il podio Call of Duty Modern Warfare 2 Banda MS141 Music Video con poco più di 38 milioni.

Top 10 trailer videogiochi più visti del 2022

League of Legends 2022 Season Cinematic Trailer - 139.7 milioni Poppy Playtime Chapter 2 Official Game Trailer - 54.1 milioni Call of Duty Modern Warfare 2 Banda MS141 Music Video - 38.2 milioni Call of Duty Modern Warfare 2 Worldwide Reveal - 29.5 milioni di visualizzazioni Fortnite All Battle No Build Combat Map Codes - 27.8 milioni di visualizzazioni Fortnite Chapter 3 Season 4 Cinematic Trailer - 26.2 milioni di visualizzazioni League of Legends Lil Nas X Star Walkin - 24.7 milioni di visualizzazioni Fortnite Frozst Survival by SawYair - 24.1 milioni di visualizzazioni Fortnite Zero Build Gameplay Trailer - 23.2 milioni di visualizzazioni Fortnite Racing Map Codes - 20.6 milioni di visualizzazioni

Fortnite, Call of Duty e League of Legends sono gli assoluti dominatori della classifica mentre i trailer di lancio di blockbuster come Elden Ring e God of War Ragnarok non riescono ad entrare in Top 10.