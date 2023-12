Quali sono i trailer dei videogiochi più visti del 2023? Al primo posto quello che pensate

GamesIndustry ha pubblicato la classifica dei dieci trailer di videogiochi più visti degli ultimi dodici mesi. E se il primo posto è assolutamente scontato (il primato spetta ovviamente al reveal trailer di GTA 6) le altre posizioni della top 10 riservano qualche sorpresa.

Il primo trailer GTA 6 con le sue 100 milioni di views in poco più di 24 ore supera ovviamente tutti con notevole distacco dal secondo classificato, il gameplay reveal trailer di Call of Duty Modern Warfare 3 che si ferma a 38.5 milioni seguito dal video musicale Heartsteel di League of Legends a quota 31 milioni.

Top 10 trailer videogiochi 2023

Grand Theft Auto 6 Reveal Trailer +101 milioni Call of Duty Modern Warfare 3 Gameplay Reveal +38.5 milioni League of Legends Heartsteel Music Video +31.1 milioni Honkai Star Rail Bailu Trailer +23.3 milioni Marathon Reveal Trailer +20.6 milioni Call of Duty Modern Warfare 3 Peligro Music Video +20.1 milioni Eve Online Explora Las Maravillas + 24.7 milioni Marvel's Spider-Man 2 Gameplay Reveal +19.7 milioni Valorant Gekko Agent Trailer +19.5 milioni Genshin Impact Version 4.1 Feel the Impact Promo +19.2 milioni

Da segnalare il buon riscontro del reveal trailer di Marathon di Bungie con oltre 20 milioni di visualizzazioni, Marvel's Spider-Man 2 occupa l'ottava posizione con il gameplay reveal, totalmente assenti invece i trailer di Starfield, Baldur's Gate 3 e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.