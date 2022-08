I trailer più visti della Gamescom: non crederete al primo posto... e nemmeno al secondo

La Gamescom Opening Night Live di martedì sera ha visto la presentazione di tanti nuovi giochi e aggiornamenti per titoli già esistenti, a poco più di 24 ore di distanza dall'evento, quali sono i trailer ed i gameplay più visti in assoluto?

A rivelarlo è l'insider Benji-Sales, che stila la classifica dei trailer più visti nelle 24 ore successive alla Opening Night Live del 23 agosto. Al primo posto, forse non ci crederete, troviamo Genshin Impact con oltre 1.9 milioni di visualizzazioni, a seguire Sonic Frontiers con 1.4 milioni.

Genshin Impact - 1.9 milioni di visualizzazioni Sonic Frontiers - 1.4 milioni di visualizzazioni Dead Island 2 Gameplay - 1.3 milioni di visualizzazioni Dune Awakening - 1.2 milioni di visualizzazioni The Lords of the Fallen - 1.1 milioni di visualizzazioni DualSense Edge - 1 milione di visualizzazioni Hogwarts Legacy - 700.000 visualizzazioni

Terzo posto per il gameplay reveal di Dead Island 2 che supera quota 1.3 milioni mentre Duke Awakening si ferma poco più basso a 1.2 milioni. Supera quota 1.1 milioni The Lords of the Fallen, ottimo successo anche per il trailer del DualSense Edge con un milione di visualizzazioni, in coda Hogwarts Legacy con 700.000 visualizzazioni.

Benji-Sales ha preso in esame solamente i video con oltre 500.000 visualizzazioni totali comprendendo anche eventuali reupload, mentre le reaction e video di altro tipo sono esclusi dal conteggio.