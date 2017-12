Trails of Cold Steel II Remastered per PS4 ha una data di lancio in Giappone

Qualche tempo faaveva affermato che The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 1 e 2 sarebbero arrivati in Giappone su Playstation 4 in versione Remastered. Dopo aver annunciato qualche settimana fa la data di uscita del primo episodio (8 marzo 2018), l'azienda ha oggi rivelato che il secondo capitolo approderà su PS4 il 26 aprile.

L'apprezzato gioco di ruolo farà il suo debutto sull'ammiraglia di Sony con il nome di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II: Kai – The Erebonian Civil War e sarà venduto in formato fisico e digitale. Per il momento non abbiamo informazioni dettagliate riguardo i miglioramenti di questa riedizione. È probabile, tuttavia, che gli verrà riservato lo stesso trattamento del suo predecessore, che sappiamo che girerà su Playstation 4 Pro in 4K a 60 fps. Ricordiamo che al momento non ci sono notizie su un eventuale arrivo di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 1 e 2 Remastered in Occidente, restiamo dunque in attesa di eventuali annunci.