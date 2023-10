Trails of Cold Steel III e IV: il Gameplay Trailer fissa l'uscita su PS5

Di ritorno dall'universo sci-fi di Crymachina con la demo PlayStation e Switch, NIS America ci invita a tuffarci nelle atmosfere ruolistiche di The Legend of Heroes ammirando il video gameplay che fissa l'uscita su PS5 di Trails of Cold Steel III e IV.

I fan vecchi e nuovi della serie RPG potranno quindi immergersi in un'esperienza grafica, ludica e narrativa ancora più profonda e performante, merito degli interventi compiuti dagli sviluppatori attingendo alla potenza computazionale di PlayStation 5.

Il terzo e quarto capitolo di The Legend of Heroes seguono le avventure di Rean Schwarzer, un intrepido guerriero chiamato ad addestrare la nuova generazione della Class VII per contrastare le crescenti fiamme del conflitto ed evitare, così facendo, la completa distruzione di Zemuria. Il nuovo trailer propostoci da NIS America mostra le innovazioni apportate al gameplay e le migliorie al comparto grafico promesse dal team di Nihon Falcom.

Le versioni PlayStation 5 di Trails of Cold Steel III e IV saranno disponibili a partire dal 16 febbraio 2024. Prima di lasciarvi al video che campeggia a inizio articolo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Trails of Cold Steel IV su Switch.