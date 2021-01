Trails of Cold Steel IV, il JRPG arriva su Switch: annunciata la data di lancio

Dopo l'annuncio di una nuova colorazione di Switch e del trailer dedicato a Super Mario 3D World + Bowser's Fury, giungono altre ottime notizie per i fan Nintendo. NIS America ha infatti annunciato finalmente la data di lancio di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV per la piattaforma ibrida.

Come apprendiamo grazie al cinguettio pubblicato da NIS America sul suo profilo ufficiale, Trails of Cold Steel IV sarà disponibile in versione Nintendo Switch a partire dal 9 aprile 2021. L'annuncio è accompagnato da un nuovo trailer (riportato in calce alla notizia) che ci presenta le ambientazioni che potremo visitare e i personaggi principali tramite i quali verrà raccontata la storia dell'apprezzato JRPG. Il titolo prosegue la storia di Rean, aggiungendo nuovi elementi narrativi alla saga iniziata dai tempi di Trails in the Sky. Si tratta inoltre dell'ultima iterazione della serie Cold Steel, che va quindi a risolvere diversi degli intrecci avviati negli episodi passati.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV è disponibile su PlayStation 4 ed arriverà anche su Nintendo Switch il 9 aprile. Per ulteriori approfondimenti sul titolo, vi raccomandiamo la lettura della nostra Recensione di Trails of Cold Steel IV.