La trama di Armored Core 6 sarà collegata ai vecchi giochi? Risponde FromSoftware

FromSoftware sta fornendo sempre più dettagli su Armored Core VI: Fires of Rubicon, il nuovo episodio della serie Action con i mecha nata sulla prima PlayStation nel 1997 e ferma ormai da quasi 10 anni, pronta però a fare il suo ritorno nel corso del 2023.

Dopo la conferma che Armored Core 6 non sarà un Soulslike, lo studio nipponico chiarisce ulteriori dettagli sui contenuti dell'opera, soffermandosi in particolare sul contesto narrativo del nuovo capitolo. In una lunga intervista con IGN.com, il director Masaru Yamamura ha chiarito che Armored Core VI sarà del tutto scollegato dai precedenti giochi del franchise in termini di storia, offrendo dunque ai fan un contesto completamente nuovo da scoprire.

"Vogliamo considerare la storia come completamente inedita. Non ci saranno collegamenti diretti con i precedenti giochi in termini narrativi, ci saranno una storia ed un'ambientazione del tutto nuove per i giocatori", spiega Yamamura. Non sarà quindi necessario avere conoscenze degli altri giochi del brand per comprendere le vicende del sesto episodio, che risulterà in quest'ottica pienamente accessibile anche per i neofiti.

Per quanto riguarda il gameplay, invece, il director conferma che il nuovo Armored Core non avrà una struttura open world ma seguirà uno stile più lineare: "Armored Core 6 avrà una struttura incentrata su missioni in single player e non sarà completamente aperta, al contrario si adatterà a quanto visto nei precedenti capitoli", precisa Yamamura.

Per ulteriori approfondimenti, Bandai Namco ha diffuso tanti dettagli su Armored Core 6, concentrandosi anche sulla storia che farà da sfondo al nuovo titolo del brand.