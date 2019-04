La trama di RAGE 2 non sarà profonda ma racconterà tante storie, assicura Avalanche

Mancano ormai pochi giorni al lancio di RAGE 2 e il direttore del progetto di Bethesda, Magnus Nedfors, decide di scambiare quattro chiacchiere con la redazione di VG247.com per illustrare nel dettaglio gli elementi che andranno a tratteggiare l'esperienza narrativa di questo esplosivo sparatutto a mondo aperto.

"Non starò seduto qui a dire che il motivo per cui dovreste giocare a RAGE 2 è che possiede una storia profonda", ha esordito senza mezzi termini l'autore degli studi Avalanche specificando che "è un gioco d'azione e come tale va considerato. Ma stiamo cercando di raccontare piccole storie, sia attraverso l'interazione con i personaggi secondari che nell'esplorazione dello scenario, è un qualcosa su cui vogliamo impegnarci e spingere sempre di più".

Quanto al confronto tra RAGE 2 e gli altri action free roaming come lo stesso Just Cause 4 di Avalanche, Nedfors ha poi aggiunto che "ci sono molti buoni titoli open world con uno storytelling profondo, ma l'errore che si commette di frequente in questo genere è quello di raccontare una storia lineare. Facendolo, fallisci nell'offrire al giocatore tutta quella libertà. Penso perciò che l'intero settore sia ancora alla ricerca di quel 'momento magico' in cui qualcuno saprà indicare la strada per sviluppare nel modo più giusto lo storytelling di un videogioco free roaming".

A questo punto non ci resta che aspettare fino al 14 maggio per scoprire, con il lancio di RAGE 2, fino a che punto si saranno spesi gli autori degli Avalanche Studios e id Software per garantirci un'esperienza grafica, ludica e narrativa a tutto tondo. Nel frattempo, vi riproponiamo il nostro speciale su RAGE 2 a firma di Giuseppe Arace che ci aiuta a familiarizzare con le dinamiche sparatutto e open world di questo ambizioso progetto.