La trama di Resident Evil Village: dove eravamo rimasti? il riassunto del survival horror Capcom

Resident Evil Village Gold Edition ha fatto il suo esordio, offrendo oltre al gioco princilae anche diversi contenuti aggiuntivi: su tutti spicca il DLC Le Ombre di Rose, senza comunque dimenticare la modalità in terza persona e gli "ordini aggiuntivi" per la modalità Mercenari.

L'espansione con protagonista la giovane Rose resta comunque il piatto forte della Gold Edition, in quanto conclude la saga dei Winters iniziata in Resident Evil 7 Biohazard nel 2017 e proseguita con la versione base di Resident Evil Village nel 2021. Se avete giocato l'ottavo capitolo a ridosso del lancio, non vi ricordate bene tutti gli eventi e non avete voglia di rigiocarvi l'avventura di Ethan per andare dritti verso Le Ombre di Rose, il nostro speciale sulla storia di Resident Evil Village vi offrirà un riassunto dettagliato di tutti gli eventi chiave della trama.

Ripartendo dal prologo, che vede Chris Redfield irrompere a casa di Ethan uccidendo a sangue freddo sua moglie Mia, per poi arrivare nel misterioso ed inquietante villaggio abitato da famelici lupi mannari ed altre creature mostruose che mettono in pericolo gli ultimi sopravvissuto, fino allo scontro con i quattro lord (Lady Dimitrescu, Donna Beneviento, Salvatore Moreau e Karl Heisenberg) guidati da Madre Miranda, nel nostro articolo e relativo video speciale che trovate in cima alla notizia potrete rinfrescarvi la memoria e riscoprire l'intera vicenda, con un focus anche sul Megamicete alla base anche del nuovo DLC appena pubblicato da Capcom.

A tal proposito, dopo aver ripassato la trama del gioco, non perdetevi la nostra recensione di Resident Evil Village Le Ombre di Rose, così da scoprire anche le qualità ed i limiti della storia aggiuntiva.