La trama di Starfield trapela online? No, il plot è completamente fake

La trama di Starfield sta circolando online... forse. In realtà una bozza del plot sta girando sul web ma si tratta di un falso, come confermato dall'autore che ha diffuso la trama su 4Chan.

Il topic su 4Chan è stato chiuso rapidamente dai moderatori, nell'intro venivano riportati numerosi riferimenti alla religione e all'umanità, con una trama fortemente incentra su questi aspetti. Dopo aver guadagnato un considerevole numero di commenti l'autore del finto leak è uscito allo scoperto confermando come niente di quanto riportato corrisponda a verità.

Al momento la trama di Starfield è ancora avvolta nel mistero, con Bethesda che vuole mantenere il riserbo su alcuni aspetti legati alla storia e alle anticipazioni, per non rovinare la sorpresa ai giocatori. Del resto l'uscita del gioco non è imminente, Starfield è stato rimandato al 2023, inizialmente atteso per l'11 novembre 2022, il titolo Bethesda arriverà nella prima metà del prossimo anno, con data di uscita ancora da definire.

Il team di sviluppo ha bisogno di più tempo per consegnare ai giocatori un'esperienza all'altezza delle aspettative, da qui la necessità di rinviare il gioco. Starfield sarà presente all'Xbox & Bethesda Game Showcase del 12 giugno? Probabilmente sì, con un nuovo trailer o un gameplay, ma ne sapremo di più a fine settimana.