Trama vs grafica vs gameplay: cosa conta di più in un videogioco?

al giorno d'oggi un videogioco ha così tante sfumature da rendere difficile dare una specifica classificazione ad ogni singola produzione sul mercato. Ci sono opere che puntano tutto sulla giocabilità, altre invece che fanno della narrativa il loro cavallo di battaglia e infine giochi che stupiscono per il loro comparto tecnico.

Emerge da qui un'annosa questione molto spesso discussa dagli appassionati: cosa conta di più in un videogioco tra trama, grafica e gameplay? E' chiaro che ci sono sempre da tenere in conto casi differenti, a seconda degli obiettivi che uno sviluppatore si è posto con la propria produzione.

Attualmente i più importanti single player Tripla A, come può essere ad esempio un Marvel's Spider-Man 2 (per approfondire potete recuperare la nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2), provano sempre ad effettuare una sintesi tra queste tre caratteristiche: puntano forte sulla trama e si distinguono per una realizzazione grafica eccezionale, cercando al tempo stesso di non trascurare la giocabilità ed offrendo dunque tantissime sfide, missioni ed eventi con cui intrattenere il giocatore. Questo tipo di ibrido prova a soddisfare le esigenze di ogni tipo di utente, sebbene non sempre sia facile raggiungere un perfetto equilibrio tra ogni componente.

Esistono poi produzioni che puntano in maniera esplicita sul comparto narrativo, basti pensare alle produzioni targate Quantic Dream o Telltale Games, che mettono volutamente in secondo piano il gameplay inteso in ottica tradizionale per lasciare tutto lo spazio all'evoluzione della trama a seconda anche delle scelte compiute dai giocatori. La maggior parte delle produzioni indie odierne, invece, sono invece un puro concentrato di giocabilità, con produzioni che si rivelano eccezionali anche senza dimostrare chissà quale verve narrativa.

Spesso i migliori giochi indie si distinguono anche per una realizzazione artistica eccezionale e di profonda ispirazione. Qui ci si può ricollegare al discorso grafica: non riguarda soltanto il livello di realismo e cura nei dettagli, ma anche la ricerca estetica e la direzione artistica dimostrata dai visionari autori. Alan Wake 2 è un tipo di gioco che fa dell'estetica uno dei suoi cavalli di battaglia dimostrando al tempo stesso un comparto puramente grafico e tecnico di altissimo livello. Tali caratteristiche, sommate non a caso con la sua narrativa, hanno consegnato ai giocatori uno dei migliori videogiochi di tutto il 2023.

Alla resa dei conti, oggi giocabilità, storia e grafica sono tutti elementi che possono rendere memorabile un videogioco, ancora di più se si trova un efficace equilibrio tra le tre componente. Molti appassionati di lunga data potrebbero continuare a preferire titoli che fanno del gameplay il loro protagonista principali, laddove invece tanti altri preferiscono trovare in un'opera videoludica una storia che regali loro emozioni e momenti indimenticabili.

Insomma, tutto dipende da ciò che ciascuno di noi vuole trovare in un videogioco. Ed a questo punto la parola spetta a voi: cosa ritenete sia più importante tra trama, grafica e gameplay? Diteci la vostra nei commenti!