Transference esce il 18 settembre, demo disponibile sul PlayStation Store

Ubisoft ha annunciato che Transference Enter the Home of a Mind sarà disponibile dal 18 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows. Una demo giocabile esclusiva per PlayStation 4 (con supporto PS VR) è ora disponibile per il download.

"Transference The Walter Test Case è una demo giocabile in versione VR e non-VR. Questo prequel è ambientato alcuni anni prima degli eventi di Transference. Partecipa all'esperimento che ha gettato le fondamenta degli eventi successivi. Esplora la mente di una cavia tormentata affetta da disturbo da stress post-traumatico. Risolvi enigmi sconvolgenti mentre ricostruisci i suoi ricordi confusi. Passa da un punto di vista all'altro mentre cerchi di ricostruire la sua storia."

Transference The Walter Test Case è ora disponibile per il download gratis dal PlayStation Store, al momento la demo è esclusiva PlayStation 4 e non sappiamo se arriverà anche sulle altre piattaforme. Maggiori dettagli su Transference Enter the Home of a Mind potrebbero arrivare questa settimana dalla Gamescom di Colonia.